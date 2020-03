Určite nezachraňovať realitky

Realitný biznis na Slovensku je, slušne povedané, ████████. Najvypuklejší stav je samozrejme v Krásavici na Dunaji.

Chcete predať/prenajať byt, podáte si súkromný inzerát a do hodiny sa vám ozve aspoň 5 realiťákov, že oni vám radi poskytnú službu. A akoby zázrakom - nič vás to nebude stáť. Vy im za ponuku poďakujete a odkážete, že to zvládnete aj sám. No napriek tomu si tá realitka vyrobí inzerát (na rovnakú cenu) a použije pritom fotky z vášho inzerátu. Presne toto sa stalo pánovi, ktorý predal byt môjmu kamarátovi.

Mišo pri hľadaní bytu narazil na inzerát tej realitky a dohodol si obhliadku. A zavolal tam aj mňa. Divná situácia - pán predávajúci si realiťáka vôbec nevšímal, nekomunikoval s ním. Kufrikár tam bol doslova piate koleso na voze. Keď sme sa od neho spolu s majiteľom vzdialili, Mišovi povedal, že to je pijavica, inzerát publikoval bez jeho dovolenia a už cez neho nemá nič riešiť. A tie úbohé 2 tisícky, čo chce za sprostredkovanie si má nechať. A tak to aj skončilo. Obchod sa uzavrel medzi majiteľom a mojím kamarátom. Realiťák odišiel s dlhým nosom.

Fastforward niekoľko rokov do súčasnosti. Realitky v Bratislave už nie sú len sprostredkovateľmi predaja či prenájmu nehnuteľností, ale aj investormi. V nových projektoch skupujú byty po poschodiach, ktoré za dva-tri roky, keď sa projekt dokončí, predávajú so slušnou maržou. Nemalou mierou prispievajú k zvyšovaniu cien nehnuteľností. A za tieto napumpované ceny si potom musia byty kupovať aj všetci ostatní.

Keď už ale pracuje ako sprostredkovateľ, pre koho vlastne taká realitka pracuje? Dohodnú sa s majiteľom, ale peniaze pýtajú od kupujúceho. Čo je to za sprostosť? Majiteľ chce predať za čo najviac, kupujúci chce nakúpiť za čo najmenej. Koho záujem teda obhajujú?. Aha - obidvoch. Blbosť! Pracujú len sami pre seba. Zoberú 2-5% z ceny nehnuteľnosti za to, že vám ju ukážu (to by majiteľ svojho bytu nevedel), porozprávajú o úžasnej dostupnosti, povedia, kde je škôlka a potraviny (keďže kupujúci nemá šajnu, kde sa ide prisťahovať). Potom v šablóne vo Worde na troch miestach naťukajú vaše meno a blahosklonne vás to nechajú podpísať. Zarobené.

Vysoké hypotéky, ktoré si nabralo veľa ľudí v posledných rokoch, sa v čase krízy stávajú obrovským bremenom. Mnoho ľudí príde o bývanie, lebo banky raz zrušia odklad splátok a štát raz skončí s preplácaním miezd ľudí. A všetko sa žiaľ nevráti ihneď do starých koľají. Mnoho ľudí zareve. A s nimi aj niektoré realitky, keďže obrat realít sa výrazne zníži a je dosť možné, že najbližšie roky nebude nikto, kto im za 250 000 byt v Skyparku bude ochotný dať ich vytúžených 300 000. Tieto pijavice do veľkej miery prispeli k nafúknutiu realitnej bubliny na Slovensku. Teraz ich treba odťať. Nechať padnúť, preriediť trh.