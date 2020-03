Feminizmus aj vo voľbách

Obľúbenými témami Hanzelovej rozhovorov boli aj tie sexistické, ktoré narážali hlavne na zastúpenie žien v politike. Ale nielen o tom bude tento dlhočizný blog.

Pýtala sa mužov, že prečo v politike nie je viac žien, polemizovala, či ich tam nemá byť rovno presná polovica, prípadne, že keby premiérkou musela byť žena, koho by tam daný politik chcel mať. Nuž, na Slovensku je viac žien ako mužov a každý muž a každá žena má presne jeden hlas. Takže utláčaním menšiny žien väščinou mužov to asi nebude, práve naopak. Ženy samé si volia tých mužov ako svojich zástupcov. Prečo, milé feministky? Veď politikov volia ľudia a väčšina ľudí sú ženy. Pýtajte sa žien, prečo volia mužov. A nie mužov.

Prečo ženy nie sú zastúpené v súčasných politických stranách viac? Odpoveď pre feministku ľahká - lebo tí muži neodovzdajú svoju stranu do rúk ženám. Presne v zmysle poslednej vlny feminizmu: "čo muži musia urobiť, aby ženy uspeli" - a nie "čo ženy musia urobiť, aby ženy uspeli" (keď už sa teda chcete deliť podľa pohlavia a súperiť). Akoby tie strany tu boli od Adama a len dedením si ich odovzdávajú muži akosi nevnímajúc, že všetky relevantné strany na Slovensku vznikli v posledných pár rokoch. Prečo niektoré úspešné nezaložili ženy? Spýtajte sa žien.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

No a prečo je to zastúpenie žien také, aké je? (trigger warning) Pretože medzi mužmi a ženami sú rozdiely. Hanzelová v povolebnom rozhovore s Matovičom hovorí (po tom, ako Matovič žartom naznačil, že ženy sú urážlivé): "je na Zemi 7 miliárd ľudí a o žiadnej skupine ľudí sa nedá povedať, že má nejakú jednu vlastnosť". Žiaľ pani Hanzelová, dá sa. Niekoľko príkladov - začnem biologickými (tie ešte väčšina feministiek uznáva, hoci nie všetky) a potom prejdem k psychologickým/povahovým.

Na Zemi je niekoľko tisíc mužov, ktorí preukázateľne zabehnú 100 m (ale vlastne ľubovoľnú vzdialenosť) rýchlejšie, ako je all-time historický rekord akejkoľvek ženy. A toto v podstate platí asi pre všetky silové či vytrvalostné športy - muži rýchlejšie nielen behajú, ale aj bicyklujú, plávajú, bežkujú, kajakujú, dvíhajú väčšie váhy, hádžu ďalej oštep či guľu atď atď atď. Feministky toto ale vnímajú inak: "Ja mám kamarátku, ktorá bola v bežeckom krúžku a tá zabehne 100ku rýchlejšie, ako priemerný muž". Tadá, medzi mužmi a ženami nie sú rozdiely! :-D Nuž, k tomu neskôr.

Muži sú agresívnejší a majú väčší sklon k násiliu ako ženy. Stačí si pozrieť štatistiku väzňov v ktorejkoľvek krajine - či USA, Nórsko alebo Slovensko - všade je drvivá väčšina odsúdených mužov.

Ženy vytvárajú lepšie prostredie pre vývoj dieťaťa - hoci aj ak majú menej materiálnych prostriedkov či menší príjem ako muž. Ako dôkaz si zoberme rozhodnutia súdov pri spore o starostlivosti o dieťa, kde aj muž aj žena žiadali, aby sa dieťa dostalo do ich starostlivosti. Súdy, opäť v každej modernej krajine (aj ak sudcovia sú muži) rozhodujú v prospech žien. Tu feministky rovnosť povahy s mužmi akosi nenamietajú.

Muži prejavujú väčší záujem o technické vedy, ženy o humanitné. Niektoré feministky namietajú, že ženy majú menšie mzdy, ako muži. Tak kedy si už milé ženy všimnete, že ako zdravotná sestra, učiteľka alebo účtovníčka nezarobíte toľko, ako informatik, robotik či strojár? Aha - volíte si to povolanie/zamestnanie, ktoré vyhovuje vašej ženskej povahe. No ale feministky nesúhlasia - povahu máte vraj rovnakú, ako muži. Pozrime sa do ľubovoľnej triedy na strednej zdravotníckej. Samé ženy? Jeden muž, možno? Keď som ja nastúpil na FIIT STU (absolventi tejto fakulty majú na Slovensku najvyššie platy), tak z cca 450 prijatých uchádzačov tam bolo presne 15 žien. Útlak mužov? Neviem, spýtajte sa dlhoročnej dekanky profesorky Bielikovej (čiže ženy).

Medzi mužmi a ženami sú rozdiely. Nie preto, že ich muži chcú vidieť, alebo preto, že tým muži argumentujú, keď ženu "nechcú pustiť niekde do vedenia". Nie. Rozdiely tam sú a to je príroda. S tým sa nedá moc spraviť. Chce nejaká žena dokázať viac ako mnohí muži? Stačí vytrvalo pracovať a výsledok sa dostaví. Chce nejaká žena byť najrýchlejšou bežkyňou na planéte. Bohužiaľ. A nefúkajte sa - nie je to preto, že vám to milé ženy tí zlí muži nedoprajú. Príroda.

Binárne rozdelenie

Niektoré vlastnosti, ktoré rozlišujú mužov od žien sú striktne binárne. Napríklad penis a semenníky majú len muži. Síce keď si niektorý muž povie, že je žena, tak potom sa dá namietať, že "sú také ženy, ktoré majú penis". Ľudí vieme v tomto rozdeliť do dvoch skupín a je už len sémantika, či sa niektorí z danej skupiny chcú volať názvom tej druhej skupiny alebo ešte nejakým úplne iným názvom. Faktom však nezáleží na vašich pocitoch a keď si nejaký človek myslí, že je pes, alebo nejaký muž, že je žena, tak veru nie je.

Ak sa teda pozeráme na ľudí cez optiku binárneho rozdelenia, môžeme povedať, že sú vlastnosti, ktoré sú dané výhradne jednej skupine. Rodia len ženy, materské mlieko tvoria len ženy, menštruujú len ženy, spermie produkujú len muži, Y chromozóm majú len muži atď. Samozrejme, sú zdravotné odchýlky a týmto ja nehovorím, že "každá jedna žena je schopná rodiť či menštruovať" či "každý jeden muž produkuje spermie". Neurážajte sa, ak to o vás neplatí. Nemožnosť zaradiť niekoho vo všetkých určujúcich binárnych vlastnostiach do tej istej z dvoch skupín neznamená, že neexistujú. Znamená to, že daný človek má v tej jednej vlastnosti deviáciu - zdravotnú odchýlku. Na svete sa narodilo už dosť siamskych dvojčiat a kvôli tomu sme neprestali človeka považovať za takého, ktorý má jednu hlavu, dve ruky a dve nohy. Alebo keď sa narodí človek, ktorý neprodukuje spermie a zároveň ani nemôže tvoriť materské mlieko, tak nezačneme človeka považovať za niečo iné, ako cicavca. Či hej? Ešte raz: ja nehovorím, že pre VŠETKY ženy platí týchto X vlastností (a žiadna z týchto Y) a pre VŠETKÝCH mužov platí týchto Y vlastností (a žiadna z týchto X). Pre zdravého človeka to ale platí. Áno, veľa ľudí zdravých nie je. Poukázaním na výnimku z pravidla, z titulu zdravia alebo vlastnej voľby, nedokazujete neexistenciu pravidla.

Bimodálne rozdelenie

Zatiaľčo niektoré biologické črty sú striktne binárne a ľudí teda klasifikujeme - určujeme prítomnosť/neprítomnosť vlastnosti, povahové vlastnosti a aj mnohé iné biologické, ktoré rozlišujú mužov od žien, majú hodnotu na určitej škále. Nepýtajú sa na existenciu vlastnosti, ale veľkosť či mieru prítomnosti danej vlastnosti. Začneme tými biologickými.

Distribúcia výšky v populácii osobitne pre mužov a ženy. (tall.life)

Zoberme veľkú skupinu dospelých ľudí a skúmajme štatisticky ich výšku. Na os X dajme centimetre a na os Y vyvedieme počet alebo podiel ľudí s danou výškou. Urobme dva grafy - jeden pre mužov a jeden pre ženy. Čo nám vyjde? Zaujímavé je, že oba grafy sú tvarom rovnaké. Je to taký zvon, kde ale maximum je pre ženy niekde okolo 160 cm a pre mužov niekde okolo 175 cm. Tá istá krivka ale horizontálne posunutá - toto je, z hľadiska človeka, bimodálne rozdelenie. Väčšina mužov je vyššia ako väčšina žien. Zároveň ale - sú ženy, ktoré sú vyššie ako priemerný muž. Je ich dokonca zopár takých ktoré sú vyššie ako povedzme 80% mužov (hoci na grafe to už poriadne nevidno). A keďže to je štatistika, možno v histórii bol aj nejaký okamih, kedy najvyšším žijúcim človekom bola žena - hoci je to veľmi málo pravdepodobné. To však nemení nič na fakte, že muži sú v priemere vyšší a v pomyselnej súťaži o najvyššieho človeka vyhrá muž. Keby sme dve skupiny ľudí nechali súperiť v jednej kategórii o absolútneho víťaza, kde prediktorom úspechu je veličina s bimodálnym rozdelením (vytvoreným tými dvoma skupinami), takmer vždy (hoci možno nie úplne vždy) by vyhrala jedna a tá istá skupina.

Lepší príklad: zoraďme osobitne ženy a mužov podľa času, za ktorý dokážu zabehnúť 100 m. Opäť dostaneme dva také grafy ktoré sa z časti prekrývajú a teda platí, že v populácii bude nemálo žien-športovkýň, ktoré behajú rýchlejšie ako priemerný muž. Ak však necháme všetkých mužov a ženy súperiť v jednej kategórii, na majstrovstvách či na olypiáde, tak by sme žiadnu ženu na stupni víťazov nevideli. Preto majú ženy osobitnú kategóriu a hocijaký človek nemôže len tak prísť na súťaž a povedať, "ja som žena, ja chcem súperiť so ženami".

Prečo ženy zarábajú menej?

No a teraz k tomu horšie merateľnému - vplyv povahových vlastností na zastúpenie žien medzi "mužskými činnosťami".

Prečo ženy zarábajú menej? Najjednoduhšia destilovaná odpoveď: lebo ženy, majúce inú povahu ako muži, uprednosňujú rodinu pred prácou a zároveň inú prácu, ako muži. Feministka škrieka: "Moja kamoška je top manažérka a deti ani nemá - teda ženy na to majú, len ich muži nepustia". Zas a znova - bimodálne rozdelenie. To, že ľudia vo vašej bubline sú tí top v danej skupine a aj kategórii (a teda lepší aj ako priemer tej druhej skupiny) neznamená, že sa to aplikuje na celú skupinu. To isté zároveň platí a mojom tvrdení o týchto skupinách - teda ja nehovorím "Všetky ženy uprednostňujú rodinu pred kariérou". Ja hovorím "Ženy uprednostňujú rodinu pred kariérou". Áno, je to rozdiel a toto tvrdenie sa dá zo štatistiky odvodiť. Kľudne škriekajte, že poznáte tú výnimku, ktorá moje tvrdenie vyvracia a teda (nelogicky) tá skupina tú vlastnosť nemá. Ak chcete, tak teda to pre vás preformulujem: "Viac žien ako mužov uprednostňuje rodinu pred kariérou" a "Sú povolania, ktoré si (niekedy vo veľmi výraznej až drvivej väčšine) volia ženy a naopak nevolia muži". A to má priamy vplyv na priemerný plat v každej z tých skupín. A podobne, ako na výber povolania vplýva kopu povahových parametrov, je to aj v ostatných oblastiach života človeka - napríklad v politike.

30 najbežnejších prac. pozícii vo Švajčiarsku a proporcia mužov a žien (Švajčiarsky federálny štatistický úrad)

Na plat samozrejme v provom rade vplýva práca samotná. Učiteľky, opatrovateľky, sestričky, úradníčky a ekonómky žiaľ táto spoločnosť neoceňuje tak dobre, ako ITčkára, strojára, analytika, projektanta či podnikateľa. Výber povolania u človeka sa nedá opísať jedným parametrom. Môžeme ale predpokladať, že povahové vlastnosti daného človeka hrajú dôležitú rolu. Keď niekto nie je priebojný, pohotový a ešte od prírody má aj slabučký hlas, asi nebude dobrým moderátorom politickej relácie. Aké vlastnosti potrebuje človek, aby úspešne vyštudoval tie dobre platené technické vedy? Asi záujem o nosné predmety štúdia: matematiku, fyziku, logiku a zároveň nadanie v oblastiach ako abstraktné myslenie a pod. Že sú takí hlavne muži? Nie? Zoberme si ľubovoľnú krajinu a pozrime sa, na koníčky - kde ľudia nesúperia ako na trhu práce - napríklad počet hráčov šachu alebo nejakých klubov riešenia hlavolamov. Alebo kto dizajnuje a stavia elektronické hračky, diaľkovo ovládané modely a X iných príkladov zameraných na techniku. Skoro samí muži? Prečo? Útlak v klube modelárov? Nie - biológia a psychológia. Muži radšej robia s vecami a ženy s ľuďmi. Ženy si volia činnosti, ktoré ich povahe vyhovujú. A tie nie sú rovnako ohodnotené, žiaľ.

"Keď to neplatí o všetkých, tak to predsa neplatí!"

Pani Hanzelová - existujú vlastnosti, ktoré o danej skupine ľudí môžeme povedať. Nie o úplne VŠETKÝCH členoch tej skupiny. Ale o VÄČŠINE. A to je URČUJÚCE vzhľadom na priemerný VÝSLEDOK každej z tých skupín. Z hľadiska zastúpenia v populácii sa tie vlastnosti medzi skupinami kvalitatívne prekrývajú - no napriek tomu sú v každej spoločnosti "štatisticky posunuté na rovnakú stranu". V každej krajine sú muži vyšší, agresívnejší, radšej pracujú so strojmi či oproti ženám oveľa viac v exteriéri, na nebezpečných pozíciách atď. Také Nórsko zašlo oveľa ďalej, ako akákoľvek iná krajina, v tom, aby mužov a ženy dali na jednu úroveň všade, kde je to len možné. A výsledok? Zdravotné sestry a bratia pol na pol? ITčkári a ITčkárky pol na pol? Na ropných plošinách sú ženy? Nie. Dokonca rozdiel je tam vyšší, ako v mnohých menej vyspelých krajinách.

Aj preto VÄČŠINA žien zarába menej ako VÄČŠINA mužov. Lebo muži majú vlastnosti, ktoré VÄČŠINOU predikujú dobre platené zamestnanie. A ešte k tomu nevypadnú v najdynamickejšej časti kariéry na rok-dva-tri či viac zo zamestnania. A potom ďalších X rokov nebežia rýchlo domov k ďeťom, k doktorovi so soplíkom, na školskú besiedku atď, zatiaľčo muž možno práve robí nadčas. Lebo v rodine si to spolu s mužom VÄČŠINOU podelia tak, že to robí žena. Nie vo feministických rodinách, ale v tých ostatných, ktorých je ale VÄČŠINA. Z tých istých dôvodov VÄČŠINA politikov sú muži, pretože ak prediktorom úspechu sú vlastnosti, ktoré sú VÄČŠINOU výraznejšie u mužov ako u žien, tak je štatisticky VÄČŠIA pravdepodobnosť, že sa tam dostanú. Keďže súperíme v jednej kategórii o obmedzený počet pozícií, tak potom zopakujem (mierne upravenú) vetu použitú vyššie v článku: Keď dve skupiny ľudí súperia v jednej kategórii o obmedzený počet miest, kde prediktormi úspechu sú veličiny s bimodálnym rozdelením, tak početné zastúpenie skupiny medzi víťazmi je dané štatisticky a je priamo úmerne dané (váženým) priemerom určujúcich veličín*. A vôbec nič na tom nemení fakt, že poznáte podnikateľku roka na Slovensku a tá to väčšine mužov natrie. To existenciu prevládajúcich vlastností v skupine nespochybňuje. Takže otázka je očividná: prečo je (Slovenská) politika taká, že odmeňuje vo väčšej miere mužské vlastnosti ako ženské? Odpoveď nebude ľahká - asi za to z časti môžu tí muži, ktorí to tam celé roky vedú. Ale zas - aký národ, taká vláda. A viac ako polovica národa sú ženy takže... *pozn.: V takej zložitej otázke ako "ako vplýva povaha na úspech v politike či podnikaní", je to započítavanie veličín komplikované, nejasné, a až nevyčíľliteľné. Jednak meranie nie je presné, väčšinou u hlavných aktérov vychádzame len z pozorovania a zároveň sú tam nelinearity, ako napr. "otec podnikateľ synovi/dcére dohodil biznis a pomohol s podnikaním" a teda záleží oveľa menej na priebojnosti a iných dannostiach samotného podnikateľa, ako na otcovom odhodlaní pretlačiť ho/ju.

Nevieš, tak nemudruj!

Zložitosť systému spolu s existenciou množstva výnimiek neznamená, že o ňom nevieme, alebo radšej nemáme, povedať nič. Ak sami používate štatistiku pri poukázaní na rozdiely, použite štatistické metódy aj na nájdenie ich dôvodov. Áno, nemáme zmeraných 5 hlavýnch povahových čŕt každého človeka v spoločnosti a nevieme spraviť krásny graf, kde to každý uvidí. Treba si ale všímať vzory, korektne narábať s údajmi a používať logiku na nájdenie signálu v šume. Žiaľ, pravda niekedy bolí a logika občas narazí na city. Ak si niekto myslí, že toto som napísal preto, lebo ženám alebo niektorým skupinám to ubližuje a ja im chcem ublížiť, tak je na hlbokom omyle. Pre mňa, však, je logika viac, ako cit.

Alebo inak: Pravda a láska zvíťazí. Keď však sú v rozpore, volím pravdu a chápem, že niekto iný volí lásku.

Posledný odkaz.

Odomňa, nie od všetkých mužov. Pretože na rozdiel od vás feministiek ja nehovorím hlasom všetkých ľudí môjho pohlavia. Ja mám na našom sobotnom patriarchálnom stretnutí len jeden hlas. Keď uvidím, že feministky sa tlačia aj na pozície, ktoré sú tie najnižšie a najťažšie, ako zber odpadu, keď mi žena príde nainštalovať či opraviť záchod, postaviť dom, či ostatným feministkám v zime, horúčave, špine a daždi rukami a ťažkými strojmi postaví tie krásne budovy a kancelárie, kde so svojimi humanitnými diplomami posúvajú v teple a bezpečí ceruzky po stole, potom tam zahlasujem za to, aby sme vás už pustili aj do tých riadiacich pozícií. ;-)